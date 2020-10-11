Истощенная Дубовицкая пошла по стопам Степаненко

Истощенная Дубовицкая пошла по стопам Степаненко
Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Выяснилось, на чем худела звезда "Аншлага", напугавшая публику изможденным видом

Регина Дубовицкая рассказала, какие секреты красоты позволяют ей отлично выглядеть. Оказалось, в экстренных случаях она прибегала к тайному оружию против лишних килограммов, которым с ней по дружбе когда-то поделилась Елена Степаненко.

Юмористка часто сталкивалась с набором веса, поэтому много времени посвятила изучению всевозможных режимов питания. В итоге она подобрала для себя лучший вариант, о котором рассказала бессменной телеведущей "Аншлага".

По словам 71-летней знаменитости, секрет прост – утром нужно обойтись чашечкой кофе и двумя ломтиками жареного хлеба, днем бороться с голодом с помощью обезжиренного кефира, а вечером есть фрукты. Такой метод позволяет Дубовицкой избавляться от пяти килограммов за две недели.

Звезда частенько использует эту методику, хотя конкретно сейчас не видит нужды обращаться к таким радикальным способам борьбы с лишним весом. Своими секретами красоты Регина Игоревна поделился в шоу "Ты не поверишь!"

При этом знаменитая телеведущая резко против хирургического вмешательства во внешность. Дубовицкая считает, что зритель привык к ее виду, и, если она прибегнет к пластическим операциям, публика может не понять и не принять такие перемены.


Кстати, вокруг Дубовицкой уже некоторое время ходят слухи о страшной болезни. Тревожные новости попыталась опровергнуть звезда "Аншлага" Светлана Рожкова.

Ольга ФЕДОРОВА

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