Знаменитый юморист рассказал, как правильно выбирать жену

Известного тенора и звезду шоу "Кривое зеркало" Вячеслава Войнаровского похоронили две недели назад, однако СМИ продолжают вспоминать подробности о его жизни. Некоторые детали оказались весьма пикантными.

Воспоминания коллег собрала "Экспресс-газета". Так, рассказывали, как легко Войнаровский мог набрать и сбросить вес – в последний раз он похудел на 50 килограммов. Об этом поведала певица Маргарита Суханкина на прощании с народным артистом.

"Он без диет мог резко похудеть на 50 кг, – продолжает Маргарита. – Потом началась пандемия, работы совсем не стало, и на все медицинские проблемы наложилась депрессия. И он снова резко поправился".

На фоне обсуждения резкого похудения Войнаровского перед смертью издание вспомнило об одном из интервью артиста, где он рассказал о неожиданном совете от Владимира Винокура.

Когда Войнаровский переехал в Москву после разрыва со второй женой, он впал в депрессию, начал пить. Тогда друг увещевал его – мол, прекрати "водку жрать", поднимешься, глядишь, и жена вернется. Однако судьба распорядилась по-другому – и Войнаровский встретил Ольгу – в то время она была балериной. Винокур как-то в разговоре одобрительно высказался о выборе коллеги. И обосновал свой совет жениться на балерине. Весьма неожиданным образом.

"Правильно! Бери балерину. Такое ощущение, что живешь с мальчиком: худенькая, стройная..." – рассказывал Войнаровский.

Народный артист умер 24 сентября. Ему было 74 года.