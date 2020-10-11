Звезда 90-х страдает от зависимости, заявили соседи

Марина Хлебникова резко пропала из поля зрения публики, чем не на шутку разволновала поклонников. Исполнительница хита "Чашка кофею" не появлялась в соцсетях больше 10 недель. По словам соседей, артистка давно перестала вести здоровый образ жизни.

Одна их живущих рядом со звездой россиянок предположила, что Хлебникова находится на лечении в наркологической клинике и именно поэтому не появляется на публике. Такими сведениями женщина поделилась в комментарии изданию Popcake.

По словам соседей, последний раз Марина попалась им на глаза пару недель назад. Потом знаменитость пропала, однако в дом, где она живет, приезжала "скорая". Знакомые с певицей люди предполагают, что медики приезжали именно к Хлебниковой.

Подтвердил опасения соседей о тяжелом состоянии знаменитости и анонимный источник, который обратился в редакцию издания. Информатор заявил, что артистка находится в глубокой депрессии и не хочет больше возвращаться на сцену. По его словам, Хлебникова в курсе, что ее считают наркозависимой, и очень расстроена из-за этого.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как переживают фанаты из-за пропажи любимой певицы.