Передвигающегося в инвалидном кресле артиста скрывают от публики

Свой 85-й день рождения Армен Джигарханян отметил очень узком кругу. Чествовали легендарного актера в его театре.

День рождения Армен Борисович отпраздновал еще 3 октября, однако неприятная история всплыла только сейчас. Как выяснилось, на юбилее разразился скандал. Журналисты НТВ пытались поздравить Джигарханяна и немного пообщаться, однако столкнулись с жесткой реакцией охраны, которая буквально взяла пожилого актера в кольцо.

В программе "Ты не поверишь!" выяснилось, что цветы, которые все же передала съемочная группа, буквально вырвали из рук Армена Борисовича. Хотя тот, судя по всему, принял подарок благосклонно, поблагодарив журналистов. Кроме того, охранники пригрозили репортерам сначала полицией и тюрьмой, а потом и вовсе оружием.

"Пистолет есть, давай пару пуль всадим!" – свирепствовали они.

С чем связаны такие драконовские меры, непонятно. То ли Джигарханяна так защищают от коронавируса, то ли – от излишнего внимания публики.

О возможной причине ранее писали СМИ – сотрудники театра заявили, что Джигарханян почти не говорит. Состояние артиста сильно расстроило его коллег, пришедших поздравить его.