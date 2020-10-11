Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Супруга Владимира Преснякова-младшего лишилась шевелюры и шокировала подписчиков.
Наталья Подольская показала фото со съемок клипа "Плачь" – где с помощью грима временно осталась без волос. Беременная певица решила поделиться подробностями работы над видео и пообщаться с поклонниками, но получила неожиданную реакцию.
"Вы обратили внимание, что все планы поясные ? Ну а белый костюм с баской говорит обо всем это были самые легкие сьемки клипа в моей жизни )))"
– написала она. Напомним, премьера клипа "Плачь" состоялась в июле.
Пользователи от фотографии были не в восторге. Они нашли ее пугающей и отталкивающей.
"Честно говоря, пугающее фото", "Не приятное фото. Простите", "Не надо таких фото.Очень страшно и грустно!"
– пишет народ в комментариях.
Подольская перестала скрывать беременность в августе. Певица опубликовала в своем Инстаграм снимок в купальнике. На фото уже явно виден животик.
Президент Республики оказался в компании оппозиционеров
Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики