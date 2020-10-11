Певицу попросили больше такое не показывать

Супруга Владимира Преснякова-младшего лишилась шевелюры и шокировала подписчиков.

Наталья Подольская показала фото со съемок клипа "Плачь" – где с помощью грима временно осталась без волос. Беременная певица решила поделиться подробностями работы над видео и пообщаться с поклонниками, но получила неожиданную реакцию.

"Вы обратили внимание, что все планы поясные ? Ну а белый костюм с баской говорит обо всем это были самые легкие сьемки клипа в моей жизни )))"

– написала она. Напомним, премьера клипа "Плачь" состоялась в июле.

Пользователи от фотографии были не в восторге. Они нашли ее пугающей и отталкивающей.

"Честно говоря, пугающее фото", "Не приятное фото. Простите", "Не надо таких фото.Очень страшно и грустно!"

– пишет народ в комментариях.