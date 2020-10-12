"Хочу жить без отца": внучка Гурченко продолжает бороться за наследство актрисы

"Хочу жить без отца": внучка Гурченко продолжает бороться за наследство актрисы
Людмила Гурченко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина находится в непростых отношениях с родителем

В эфире программы "Звезды сошлись" внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала, как она борется с отцом за наследство покойной актрисы. Женщина призналась, что судебные разбирательства длятся уже два года.

По словам Елены, у них с отцом сложились сложные отношения. Королева сообщила, что вскоре после смерти матери, родной дочери Людмилы Марковны, отец сообщил, что ему нужна другая женщина. Он завел любовницу, которая живет в их же подъезде.

Обиженная на отца Елена рассказала о своих дальнейших планах.

"Я хочу выйти замуж и жить без отца в этой квартире", – заявила она.

Также Королева отметила, что, несмотря на родственную связь, они с папой даже не здороваются, хоть и живут под одной крышей. Более того, отец не общается с дочкой Елены, 12-летней Таисией.

"Он вообще не помогает. Он всего один раз ее из школы забирал за все время" – пожаловалась женщина.

Яблоком раздора стала квартира в 48 квадратных метров. Королева не понимает, зачем родителю понадобилась эта недвижимость, ведь у него, по словам Елены, уже есть три квартиры в собственности.

Напомним, Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. У актрисы была единственная дочь – Мария Королева. В 2017 году женщина умерла из-за сердечной недостаточности.

Ранее стало известно, что Елену Королеву избили на вечеринке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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