Актриса подвергается ежедневным нападкам

Для Виктории Тарасовой настал непростой период – ее атакует телефонный маньяк. Актрису ежедневно донимают множеством звонков, в том числе и с различными оскорблениями. Об этом она рассказала журналистам.

Травля звезды "Глухаря" началась около двух месяцев назад. Ей звонили с разных номеров, причем сначала молчали в трубку, а затем начали говорить неприятные вещи.

Помимо этого на имя артистки стали постоянно пытаться что-либо купить. Называют же звезду Ириной Сергеевной – именем персонажа, которого она играет. Тарасова отметила, что блокировка не помогает – на следующий день ей звонят уже с других номеров.

Чаще всего актрису достает один мужчина, причем как женщина Виктория его не интересует. Звезда "Глухаря" даже сменила номер, но как только она включает телефон для проверки сообщений, все повторяется.

"Честно говоря, моя жизнь потеряла покой",

– призналась она в разговоре с "Собеседником".

Недавно Виктория Тарасова рассказала о предательстве мужа.