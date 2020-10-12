"Навсегда в моей памяти": Кудрявцева столкнулась с тяжелой потерей

"Навсегда в моей памяти": Кудрявцева столкнулась с тяжелой потерей
Лера Кудрявцева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Из жизни ушел близких человек телеведущей

На своей инстаграм-странице Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками печальной новостью. Друг телезвезды, Армен Князян, скончался в Нагорном Карабахе.

Инцидент произошел в исторической области в Закавказье под названием Арцах. Других подробностей случившегося Кудрявцева решила не раскрывать.

Однако фраза ведущей передачи "Секрет на миллион" "Мир сходит с ума. Остановитесь!!!!!" наводит на мысль, что мужчина погиб в ходе Карабахского конфликта, с новой силой разгоревшегося между азербайджанцами и армянами.

Лера рассказала, что Армен Князян некоторое время жил с семьей в Испании. У мужчины остались супруга и дети.

"Невероятно светлый, добрый Армен – ты навсегда в моей памяти" – написала убитая горем телезвезда.

Поклонники Кудрявцевой посочувствовали ей и порассуждали насчет жестокости и ненужности кровопролитий.

"Жизнь настолько коротка не для того, чтобы были войны и гибли простые люди", "Мы ведь можем жить без зла.. Почему, зачем эти войны?", "Страшно! Горько! Погибают простые, молодые, добрые! Нет войне!" – отметили неравнодушные пользователи Сети.

Ранее появилась информация о том, что продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин пригрозил Лере Кудрявцевой. Конфликт между ними длится уже несколько лет. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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