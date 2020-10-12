Девочка перестала выглядеть на свой возраст, отметили в Сети

Филипп Киркоров провел день с детьми в развлекательном центре. Алла-Виктория и Мартин увидели огромного динозавра, полакомились сладостями и сделали несколько семейных снимков на память. Однако внешний вид дочери поп-короля возмутил поклонников.

На некоторых фотографиях наследница звезды позирует с ярким макияжем – темно-синими тенями на веках. Вероятно, девочке сделали его во время прогулки: на четвертом кадре она сидит в кресле, смотря в зеркало, а у сотрудницы развлекательного центра можно заметить кисть для нанесения косметики.

"Вы зачем ребенка накрасили? Не делайте из ребенка артиста театра лилипутов", "Девочке в ее возрасте это не к лицу", "Очень нравилась девочка, а тут на себя не похожа",

– набросились на артиста в комментариях. Некоторые предположили, что макияж Алла-Виктория сделала сама, хотя на фотографиях видно, что дочь Киркорова приехала развлекаться без косметики.

Под постом также похвалили певца за то, что он провел день с семьей, отметив, что дети заметно выросли: "Солнышки такие", "Дети изумительные", "Отличный семейный день".

А вот некоторые вспомнили и о ситуации с коронавирусом. Киркорова спросили, почему он разгуливает без маски: "Почему такие места до сих пор открыты? Разве для этого детям каникулы продлили? Никакой логики". Кстати, отец артиста по-прежнему лежит в реанимации из-за инфекции.

Недавно в Сети появилось фото Филиппа Киркорова со свадьбы с Аллой Пугачевой. Кстати, дочь певец назвал именно в честь бывшей жены.