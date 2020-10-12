Девушка решила начать все с чистого листа

Около 12 лет назад Анастасия Дашко покинула проект "Дом-2". В 2013 году девушка оказалась за решеткой по обвинению в мошенничестве. Спустя два года экс-участница телестройки освободилась и приняла решение начать новую жизнь.

Сейчас 36-летняя Дашко старается не вспоминать печальное прошлое. Анастасия попросила своих поклонников также не поднимать эту неприятную для нее тему.

"Пожалуйся, не нужно об этом спрашивать. Это не самые лучшие воспоминания", – отметила она.

На данный момент девушка состоит в счастливом браке. Вместе с супругом они воспитывают двоих маленьких сыновей – Клима и Луку.

"Мой муж – гора. Он сильный, молчаливый, хороший семьянин" – похвасталась Анастасия.

Как рассказала Дашко, они с семьей живут в Екатеринбурге. Бывшая участница "Дома-2" занимается грузоперевозками, передает "СтарХит".

"У нас транспортный бизнес" – призналась девушка.

Однако не все воспоминания из прошлого ранят Анастасию. Так, она с теплотой говорит о своем пребывании на "Доме-2". Дашко очень нравились ведущие проекта, Собчак и Бородина, а также сама атмосфера телестройки. Об этом она рассказала в "инстаграм-историях".

Но, как отметила бизнес-вумен, вернуться туда она бы не хотела. По мнению девушки, "Дом-2" – это уже пройденный этап ее жизни, поэтому нужно двигаться только вперед, к новым вершинам.