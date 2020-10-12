Ведущий "Голоса" рассказал о сложностях в личной жизни

Дмитрий Нагиев держит свою личную жизнь в тайне. Ходят слухи, что артист живет на две семьи. Однако недавно телеведущий признался: отношения с женщинами у него непростые.

Исполнитель главной роли в фильме "Самый лучший день" пообещал однажды написать книгу о своей личной жизни, чтобы "все порыдали и поплакали". Он добавил: в его возрасте выбирать уже не приходится, поэтому он "рад всем прохожим".

Тем не менее Нагиев подтвердил: сейчас он действительно не одинок:

"С женщинами все сложно, но я не один".

В эфире программы "Ты не поверишь" ведущий "Голоса" также поделился, что ему приходится активно следить за своей внешностью. Так, Нагиев регулярно ходит в спортзал, а еще каждый день бреет голову для поддержания имиджа.

Напомним, что по словам приятелей актера, он живет на две семьи. Его первая избранница живет под Санкт-Петербургом и воспитывает 11-летнего сына, а вторая – в Москве. По слухам, у нее так же есть ребенок от Нагиева.

Несколько дней назад стартовал новый сезон шоу "Голоса", бессменным ведущим которого является Нагиев. Ранее удалось выяснить, почему артист не уходит из шоу, несмотря на скандал.