Собчак довела Королеву до слез словами о близком человеке

Собчак довела Королеву до слез словами о близком человеке
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица вспомнила о смерти своей бабушки

Ксения Собчак выпустила вторую часть интервью с Наташей Королевой и Сергеем Глушко. Помимо скандальной измены телеведущая также обсудила с артисткой запрет приезжать на Украину. В ходе беседы исполнительница "Желтых тюльпанов" не смогла сдержать эмоций и разрыдалась на камеру.

Певица напомнила, что поддержала Майдан 2013 г., однако потом поняла: дальнейшие протесты обернутся катастрофой. После 2014 г. Королевой запретили въезд на родину. Сама она подозревает, что это произошло из-за запланированного концерта на Украине – она как российская певица просто попала под раздачу.

Через три года скончалась бабушка Королевой, которая жила на Украине. Певица не могла попасть на похороны и даже лично обращалась к президенту Владимиру Зеленскому за неделю до трагедии. Приехать ей все же удалось благодаря бывшему директору Владимира Винокура.

"Ксюша, это волшебство", – сказала Королева, добавив, что есть вещи, в которые трудно поверить. В интервью, опубликованном на Ютуб-канале Собчак, певица вспомнила: бабушку, простую домохозяйку, хоронили как английскую королеву.

Жена Тарзана, не сдерживая слез, заключила, что именно бабушка воспитала певицу, вложив в нее любовь и веру в людей. После этого Королева закрыла лицо руками и разрыдалась. Собчак, не растерявшись, подошла к артистке и крепко обняла ее.

Напомним, на фоне обсуждения скандала с изменой Тарзана различными ток-шоу певица отметила, что лишь Андрей Малахов не стал пиариться на ее трагедии. Однако телеведущий все же не оправдал доверие Королевой и посвятил выпуск семейной драме. Теперь артистка намерена подать в суд.

Карина СИРАЗОВА

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