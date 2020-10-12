"Не пойми кто": Соседов нелестно отозвался о продающем дом Прилучном

"Не пойми кто": Соседов нелестно отозвался о продающем дом Прилучном
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
По мнению критика, актер не заслуживает высокого заработка

В эфире программы "Звезды сошлись" Сергей Соседов выразил свое мнение о Павле Прилучном. Речь об актере зашла потому, что он выставил на продажу свой загородный дом с ценником в 200 миллионов рублей.

Известного музыкального критика возмутило то, что какой-то малоизвестный, по его мнению, актер владеет такой шикарной недвижимостью. Больше всего Сергея заинтересовало, откуда у Прилучного имеется большой заработок.

"Кто такой Павел Прилучный? Я вообще не знаю, кто это! Какие у него роли? За что ему платят такие деньги?" – вскипел Соседов.

Журналист не может понять, почему инженеры и медработники получают копейки, хотя их вклад в развитие страны неоценим.

"Какие-то Прилучные, не пойми кто, имеют такие особняки. Это возмутительно!" – заявил Сергей.

Напомним, Павел Прилучный принял решение выставить особняк в Подмосковье на продажу после развода с Агатой Муцениеце. По договоренности актрисе досталась квартира в Москве, а звезда сериала "Мажор" оставил себе загородный дом.

Ранее появилась информация о том, что Павел Прилучный продемонстрировал перед поклонниками свою боевую форму. На данный момент артист снимается в сериале "В клетке", где исполняет одну из главных ролей.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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