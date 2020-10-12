Известный дирижер умер от коронавируса

Мэтр скончался на 72-м году жизни

В Тюмени не стало известного дирижера Евгения Шестакова. Эту трагическую новость сообщил пианист Денис Мацуев, который дружил и выступал с маэстро. 

Пианист признался в "Фейсбук", что шокирован этой потерей. Ведь недавно они обсуждали программу зимнего фестиваля. По его словам, никто не мог представить, что здорового человека не станет из-за COVID-19. У Шестакова осталась беременная молодая супруга и маленький ребенок, уточняет URA.RU

Мацуев описал дирижера нового Тюменского симфонического оркестра как настоящего друга и мастера своего дела. 

Полина ИВАНОВА

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