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В Тюмени не стало известного дирижера Евгения Шестакова. Эту трагическую новость сообщил пианист Денис Мацуев, который дружил и выступал с маэстро.
Пианист признался в "Фейсбук", что шокирован этой потерей. Ведь недавно они обсуждали программу зимнего фестиваля. По его словам, никто не мог представить, что здорового человека не станет из-за COVID-19. У Шестакова осталась беременная молодая супруга и маленький ребенок, уточняет URA.RU.
Мацуев описал дирижера нового Тюменского симфонического оркестра как настоящего друга и мастера своего дела.
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