Мэтр скончался на 72-м году жизни

В Тюмени не стало известного дирижера Евгения Шестакова. Эту трагическую новость сообщил пианист Денис Мацуев, который дружил и выступал с маэстро.

Пианист признался в "Фейсбук", что шокирован этой потерей. Ведь недавно они обсуждали программу зимнего фестиваля. По его словам, никто не мог представить, что здорового человека не станет из-за COVID-19. У Шестакова осталась беременная молодая супруга и маленький ребенок, уточняет URA.RU.

Мацуев описал дирижера нового Тюменского симфонического оркестра как настоящего друга и мастера своего дела.