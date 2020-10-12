Исполнительница не приняла помощь от звезды советской эстрады

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о прошедшей встрече с эстрадной исполнительницей Людмилой Зыкиной. Звезда призналась, что пыталась во время своего профессионального становления заявить о себе, чтобы стать известной.

Бабкина рассказала, что еще в студенчестве создала ансамбль "Русская песня", и однажды при встрече Зыкина дала возможность молодой певице заявить о себе, предложив выступить перед ней со своим коллективом.

"Чтобы произвести впечатление, разучили все самые сложные композиции. Мы поем, трясемся, как осиновые листы. Зыкина слушает внимательно, смотрит изучающе, а на лице ни одной эмоции", – вспоминает Бабкина.

Когда Бабкина осталась с Зыкиной наедине, последняя оценила ее выступление лаконичным "неплохо". Впрочем, Надежда понимала, что исполнение прошло не на высшем уровне, однако оценку Зыкиной приняла как должное. Народная эстрадница предложила ей отдать свой ансамбль к ней на подпевки и сделать из Бабкиной "человека".

Тем не менее, Бабкина не согласилась и ответила решительным отказом.

"Вы не представляете, как мне стало страшно. Ведь я должна была отказать самой Зыкиной", – поделилась Бабкина историей в своем "Инстаграм".

Певица добавила, что при встрече Зыкина каждый раз вспоминала эту историю.

Ранее Бабкину раскритиковали в соцсетях за празднование 70-летнего юбилея.