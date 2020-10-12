Украинская телеведущая позировала в море после заката

Леся Никитюк прилетела на отдых в Турцию. Звезда "Орла и решки" с первых же дней начала радовать подписчиков пляжными фотографиями. В "Инстаграм" украинская телеведущая опубликовала серию снимков в полупрозрачной платье.

Артистка позировала в блестящем наряде, стоя по колено в море. Мокрая ткань облепила тело Никитюк, благодаря чему можно было легко рассмотреть ее фигуру под платьем.

Ведущая показала четыре фотографии, для которых она принимала самые разные позы. Съемку телезвезда проводила уже после захода солнца.

"Посейдон объявил кастинг на лучшую русалку Кемера",

– пошутила Никитюк в "Инстаграм". Подписчики буквально завалили бывшую ведущую "Орла и решки" комплиментами, дав понять, что конкурс она бы точно выиграла:

"Леся, пожалей Посейдона старенького! Его ж Кондратий хватит от такой красоты!", "Пушка", "Красавица, с красивой фигурой", "Русалка наша".

Недавно Леся Никитюк и вовсе позировала перед камерой без одежды. Телеведущая снялась у бассейна.