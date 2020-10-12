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Скандал с изменой довел Сергея Глушко до нервного срыва – танцовщик оказался в реанимации. Об этом сообщила Ксения Собчак, показав фото Наташи Королевой, где Тарзан лежит под капельницей.
Телеведущая выпустила вторую часть интервью с артистами. Пока готовился свежий выпуск, Андрей Малахов, которого Королева так благодарила за отказ пиариться на личной драме, успел сделать свою программу о звездных супругах.
В "Прямом эфире" показали видео драки Тарзана с любовницей, в процессе которой она получила травму головы. Именно после выхода шоу артиста госпитализировали.
"Сам Сергей Глушко на этом фоне попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице – сдали нервы",
– объяснила Ксения на Ютуб-канале. Блондинка также не смогла не подколоть Малахова, который в своей программе использовал фрагменты первой части интервью Собчак:
"Дорогой Андрей Малахов! Хорошим людям контента не жалко. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Чмоки-чмоки!"
Как рассказали знакомые Королевой, поступок телеведущего взбесил певицу. Она была так шокирована предательством, что даже пригрозила подать в суд.
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