Всплыли подробности романа жены Бондарчука с Машковым

Всплыли подробности романа жены Бондарчука с Машковым
Паулина Андреева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса давно слывет разбивательницей сердец

Сегодня Паулина Андреева отмечает свой День Рождения. Звезде сериалов "Оттепель" и "Метод" исполнилось 32 года. В СМИ вспомнили историю о том, как роковая красавица свела с ума Владимира Машкова.

Свою актерскую деятельность Андреева начала развивать в Школе-студии МХАТ. После окончания учреждения Паулина попала в труппу МХТ имени Чехова. Через некоторое время работающий там Владимир Машков поставил спектакль "№13D", где актриса сыграла главную роль.

Для соответствия образу молодой секретарши Джейн Уорзингтон Андреевой пришлось предстать перед зрителями в кружевном корсете и трусах. Ходят слухи, что именно тогда Машков и положил глаз на фигуристую артистку, передает "Собеседник".

Также есть версия, что Андреева и Машков познакомились на съемках сериала "Григорий Р.". Владимир сыграл главную роль, перевоплотившись в Григория Распутина, Паулина же была княгиней Ириной Юсуповой.

По некоторым данным, участники съемочной группы сообщили, что у актеров был тайный роман. Якобы после завершения рабочего дня Паулина ехала прямиком в отель к Владимиру. Однако никакого официального подтверждения их отношений нет.

Напомним, в сентябре 2019 года Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука спустя четыре года отношений. Что касается Машкова, то он состоит в браке с Оксаной Шелест. Ходят слухи, что пара распалась, но сам Владимир никак не комментирует их.

Анастасия ГОРЮНОВА

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