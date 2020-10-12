Звезда "Кривого зеркала" пожаловался на большие проблемы с коллекторами

Звезда "Кривого зеркала" пожаловался на большие проблемы с коллекторами
Александр Морозов. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
"Выбиватели долгов" в крайне грубой форме заявили артисту, что не испытывают страха перед его известностью

42-летний юморист из "Кривого зеркала" Александр Морозов оказался на грани разорения, потратив практически все средства на операцию. Сейчас его остаточный долг составляет  50 тысяч рублей, и за артистом охотятся коллекторы.

Комик приобрел квартиру в Подмосковье несколько лет назад – за 6 миллионов Морозову досталось 50 квадратов. Правда, тогда дом еще не был построен. Артист без задержки выплачивал ипотеку на протяжении пяти лет.

Перед самой пандемией Александру сделали серьезную операцию на глаз – пришлось выложить большую сумму. До пандемии он не сомневался, что сможет все выплатить – у команды были запланированы гастроли в Европе и Штатах. Однако эпидемия поставила крест на его заработках.

Артист признался, что его ежемесячная зарплата в театре составляет лишь 19 тысяч рублей. Когда долг Александра "накапал" по процентам до 50 тысяч, дело передали коллекторам. По началу они были вежливы и довольно лояльны. А однажды, перед самыми съемками, Морозову в очередной раз позвонили коллекторы. Когда артист попросил перезвонить чуть позже, недоброжелательный собеседник в довольно грубой форме ответил, что ему все равно, кем является должник.

Комик пожаловался на коллекторов в суд. Сейчас его проблему решают приставы. Артист не стал обращаться за помощью к своему коллеге Евгению Петросяну.

"Ведь у него самого сейчас суды. Ему не до меня", – заявил Морозов  в эфире программы "Звезды сошлись".

Ранее артист заявлял банкирам, что те должны прекратить его терроризировать. Впрочем, от хамства "выбивателей долгов" Морозову спастись не удалось.

Егор МАЛКОВ

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