Федосеева-Шукшина отвоевала квартиру у Алибасова

Федосеева-Шукшина отвоевала квартиру у Алибасова
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер "На-На" должен вернуть жилье супруге

Сегодня суд вынес решение относительно квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, подаренной ею Бари Алибасову. Народная артистка выиграла дело – теперь супруг обязан вернуть ей жилплощадь. Информацию подтвердил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

У продюсера "На-На" есть месяц, чтобы оспорить решение суда и не отдавать жилье в Новой Москве. По словам представителя Алибасова, он еще не решил, будет ли это делать.

"Всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова",

– сказал адвокат Олег Сухов. Его слова приводит РИА "Новости".

Напомним, что актриса переписала квартиру на супруга, а тот – на своего помощника. Впоследствии представители Федосеевой-Шукшиной заявили, что она была не в себе, когда подписывала документы, из-за препаратов.

Алибасов не хотел возвращать жилье, что едва не обернулось разводом. Однако артисты расставаться передумали.

Кстати, состояние дома, где находится квартира звезды, оставляет желать лучшего. В глаза бросаются побитые стены и отколотая плитка.

Карина СИРАЗОВА

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