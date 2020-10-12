Певец тяжело переживает потерю близкого человека

Владимир Пресняков стал гостем Бориса Корчевникова в передаче "Судьба человека". Певец рассказал о том, как его потрясла смерть певца Батырхана Шукенова.

Как признался артист, он до сих пор не может выкинуть из головы этот страшный случай. Он рассказал, что однажды стоял в очереди в магазине, а ему в этот момент позвонил его друг. Тогда Пресняков ответил на звонок, но не смог нормально поговорить с Шукеновым, поскольку был занят.

"Положил трубку и больше я его не услышал. Он умер через несколько часов. Такие вещи хранятся в голове", – рассказал Пресняков в эфире "Судьбы человека".

Эта ситуация многому ему научила. Певец признался, что считает, что любовь – это самое главное в жизни. По его мнению, жизнь слишком быстротечна, поэтому всегда нужно находить время на старых друзей, отвечать на их звонки, даже если очень занят.

Напомним, что Батырхан Шукенов был одним из основателей музыкальной поп-группы "А’Студио". Артиста не стало в 2015 году. Он скоропостижно скончался на 53-м году жизни от инфаркта.

Ранее отказавшегося от свадьбы с Натальей Подольской Преснякова назвали трусом.