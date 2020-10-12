Артист никогда не обсуждал близких за глаза

Известный звукорежиссер и шансонье Александр Кальянов ушел из жизни в начале октября. Смерть певца стала серьезной трагедией для многих именитых артистов, среди которых давняя подруга шансонье Алла Пугачева. Встреча с Примадонной стала судьбоносной в жизни Кальянова. Оказалось, знаменитости были по-настоящему близи и нередко вместе выпивали.

Сотрудничество звукорежиссера с легендарной певицей завязалось еще в 80-е годы. Талантливый артист помогал Примадонне со звуком, а со временем стал ее надежный товарищем и любимым собутыльником. В интервью изданию "Экспресс газета" Кальянов рассказывал, что бывало, они с Пугачевой выпивали по литру водки за раз.

Примадонна очень тепло относилась к своему товарищу и доверяла ему во многих вопросах. По словам близких друзей звукорежиссера, Кальянов ни разу не подвел свою подругу. Бывший директор исполнителя хита "Старое кафе" Алексей Мускатин рассказал, что певец держал в тайне секреты других людей.

"Хотите знать что-то про Пугачеву – спрашивайте у нее!" - так, по воспоминаниям товарищей, отвечал Кальянов на расспросы о Примадонне.

Кстати, по мнению супруга Пугачевой Максима Галкина певец предчувствовал свой скорый уход.

