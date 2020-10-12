Публика не оценила такой подход к эрудиту

Недавно к Анатолию Вассерману нагрянули гости с российского телеканала. Известного публициста ничуть не смутило присутствие незнакомых людей в его жилище – во время общения с журналистами Анатолий Александрович чувствовал себя уверенно, расхаживая в одних трусах. При этом во время общения с интервьюером Вассерману пришлось отвечать на странные вопросы о смерти.



Корреспондентам посчастливилось заснять интерьеры квартиры, которую, по словам Вассермана, ему представило руководство одного из телеканалов для проекта. Элитное жилье находится в престижном районе Москвы. Публицист удобно разместился на 100 квадратных метрах на 30 этаже.

Внушительная часть квартиры Вассермана заставлена книгами. Эрудит рассказал, что уже успел прочесть порядка 25% литературной коллекции. Также на глаза журналистам шоу "Территория свободы" попалась снайперская винтовка и другое огнестрельное и холодное оружие.

При этом интеллектуальный кумир миллионов признался, что ему еще в школе рассказали, "как зарезать человека сигаретным фильтром".

Когда дело подошло к беседе, у 67-летнего Анатолия Александровича поинтересовались, размышляет ли он об уходе из этой жизни. Такие вопросы показались бестактными зрителям, на что они указали в комментариях к программе, выложенной ютуб-канале "НТВ".

"Что за дебильные вопросы? Какой смертью хотите помереть? Как думаете, когда помрете? Я в шоке", "Ведущий пришел Вассермана хоронить или интервью брать?" – негодуют телезрители.

Кстати, недавно Анатолий Вассерман высказался о нашумевшей истории с Алексеем Навальным. По мнению ведущего, целью организаторов "отравления" является не Москва. Те, кто затеял эту громкую историю, хотели навредить Германии и Евросоюзу, уверен публицист.

