Знаменитости приходится надеяться только на помощь родственников

Андрей Ургант откровенно рассказал о своем тяжелом финансовом положении. Известный артист оказался без работы. Причиной временной потери стабильного источника дохода стал пресловутый "коронакризис", который нанес серьезный удар по благосостоянию многих жителей нашей страны.

Артист рассказал, что вот уже несколько месяцев у него нет никакой возможности зарабатывать. Из-за карантинных ограничений были отменены все спектакли, концерты и корпоративы. Свадьбы, на которых Ургант в докоронавирусную эпоху выступал ведущим и неплохо зарабатывал, теперь проходят скромно, с минимальным числом гостей. Временно завершилась эра пышного празднования дней рождений и проведения корпоративных вечеров на широкую ногу. А ведь именно эти мероприятия раньше позволяли Урганту-старшему зарабатывать на хлеб с маслом.

Сейчас финансовые запасы подошли к концу. Все, что было накоплено за предыдущие сытые годы, уже потрачено. Андрей Львович не стал скрывать, что теперь находится буквально на грани бедности.

Спасает положение только помощь его сына, успешного шоумена Ивана Урганта. Если бы не богатый наследник, Ургант-старший вполне готов бы был предположить, что скоро ему даже пришлось бы голодать. О своем сложном материальном положении знаменитый актер рассказал в интервью изданию News.ru

Усугубляет ситуацию то, что от известного артиста зависят и другие люди. Так, Андрей Львович уже давно содержит свою дочь, которая в полном одиночестве воспитывает двоих детей. Коронавирусная инфекция спутала звездному семейству все карты, и теперь Урганту-старшему осталось рассчитывать только на сына.

А вот Иван Ургант не унывает и продолжает веселить народ своими остротами. Недавно шоумен подколол снова ставшего отцом Евгения Петросяна.