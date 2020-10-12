Экс-супруг актрисы публично высмеял ее

Несмотря на то, что Кристина Асмус и Гарик Харламов рассказывали, что их расставание прошло достаточно мирно, иногда экс-супруги позволяют себе не совсем приятные шутки в адрес друг друга. Например, в одном из своих последних выступлений резидент Comedy Club жестко высмеял свою бывшую возлюбленную.

Юморист сделал пародию на шоу "Холостяк". Харламов отвергал всех участниц, которые хоть как-то напоминали ему о бывшей жене: первую претендентку на его сердце звали Кристина, вторая отвергнутая девушка работала актрисой, а третья была интерном.

После того, как номер показали в эфире, Кристина Асмус выложила фотографию, на которой у нее сильно размазалась тушь. В комментариях сразу же решили, что кто-то серьезно обидел актрису, из-за чего она разрыдалась. Возможной причиной поклонники сочли поведение Харламова.

"Кто Вас так обидел сильно?", "Что случилось, не плачьте", "Не плачь... найдем мы тебе мужика!", "Это Гарик постарался", "Кристиночка, да перестаньте. Всё будет отлично", "Кристина, только не расстраивайся!", "Кто посмел тебя обидеть?", "Это сколько же плакать нужно было...", "Кто заставил ангелочка плакать?" – переживают поклонники.

Но сама Асмус пока никак не отреагировала на тревожные комментарии фанатов.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов тяжело переживает развод с актрисой. Юморист признался, что у него появились интимные проблемы.