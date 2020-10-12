Вскрылась неожиданная правда о передаче

Певица Слава призналась, что ее дочь очень хотела стать новой участницей нового сезона шоу "Холостяк", где девушки боролись бы за сердце рэпера Тимати. Как призналась сама артистка, дело вовсе не в том, что ее наследница жаждет славы. Оказалось, что Александра с юного возраста испытывает симпатию к музыканту. Но, кажется, что ее мечтам не суждено сбыться.

Слава рассказала, что они с дочерью уже подали заявку, но после артистка решила воспользоваться связями и узнать, каковы шансы стать участницей шоу, пишет "Пятый канал". Ответ неприятно удивил певицу.

"Мне сказали, что это все уже снято и все там проплачено, все это опять неправда, опять это все – вранье. Поэтому не знаю, посмотрим. Правды нет. Правдива только я и Лолита", – подытожила Слава.

Неизвестно, сказали источники звезды правду или нет. Сама дочь знаменитости не теряет надежды и хочет верить в то, что ее заявку на участие в шоу все-таки рассмотрят.

Напомним, что ранее дочь российской певицы снялась в откровенном клипе с участием блоггера Ромы Желудя.