Для супругов это важный день

Ровно 12 лет назад Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали мужем и женой перед Богом – знаменитости решили обвенчаться через месяц после свадьбы. Поклонники поздравляют артистку и ее супруга с радостной датой и желают поскорей преодолеть все невзгоды, что стоят у них на пути.

Для Анастасии Петр стал настоящей опорой. Хотя супруг старается не комментировать ситуацию с болезнью Заворотнюк, источники уверяют, что он делает все, чтобы исцелить жену. По некоторой информации, фигурист отважился на экспериментальный метод лечения артистки.

На дорогостоящие процедуры Чернышев зарабатывает собственными силами. По слухам, его поддерживает и Татьяна Навка, под руководством которой он выступает в ледовом театре – фигуристка платит ему солидные гонорары за каждое представление.

Говорят, что усилия супруга по лечению Анастасии дают свои плоды. Одна из медработниц рассказала прессе, что сейчас актриса чувствует себя гораздо лучше и даже улыбается. Хотя до сих пор никаких официальных новостей о состоянии звезды "Моей прекрасной няни" нет.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в 2018 году вскоре после рождения ей дочери Милы. По одной из версий, на появление рака у артистки могли повлиять гормональные препараты, которые она принимала перед процедурой ЭКО. Помимо дочки, у Анастасии есть еще двое взрослых детей от предыдущих отношений.