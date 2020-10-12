"Что со мной было!": Собчак увидела мужа за поцелуем с другой и взбесилась

"Что со мной было!": Собчак увидела мужа за поцелуем с другой и взбесилась
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супругам нелегко было пережить серьезное испытание судьбы

Ксения Собчак поделилась переживаниями, которые захватили ее сердце, когда она застала любимого супруга с другой женщиной. Константин Богомолов впервые попробовал себя в роли актера и уже поучаствовал в интимной сцене с партнершей по сериалу "Псих".

В одной из серий возлюбленный "блондинки в шоколаде" сливается в страстном поцелуе с героиней кинопроекта. Для Ксении этот момент стал настоящим испытанием. Телеведущая заверяет, что хорошо понимает особенности актерской работы, однако справиться с обуявшей ее ревностью оказалось очень сложно.

"Ужас, что со мной было. Я не идиотка и понимаю, что это все кадр и постановка, но я вижу – и мне это так неприятно", – откровенничает знаменитость.

Своими переживаниями светская львица поделилась в очередном выпуске шоу "Осторожно, Собчак!", выложенном на ее ютуб-канале.

Кстати, режиссером сериала "Псих" выступил Федор Бондарчук, а сценарий к телепроекту написала его молодая супруга Паулина Андреева.    


А недавно Ксения Собчак довела Наташу Королеву до слез словами о близком человеке. Певице пришлось вспомнить о смерти своей бабушки.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Америку предупредили о последствиях ядерных игр у границ России

Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку

В России зреет протест против COVID-изоляции

На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей