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Ксения Собчак поделилась переживаниями, которые захватили ее сердце, когда она застала любимого супруга с другой женщиной. Константин Богомолов впервые попробовал себя в роли актера и уже поучаствовал в интимной сцене с партнершей по сериалу "Псих".
В одной из серий возлюбленный "блондинки в шоколаде" сливается в страстном поцелуе с героиней кинопроекта. Для Ксении этот момент стал настоящим испытанием. Телеведущая заверяет, что хорошо понимает особенности актерской работы, однако справиться с обуявшей ее ревностью оказалось очень сложно.
"Ужас, что со мной было. Я не идиотка и понимаю, что это все кадр и постановка, но я вижу – и мне это так неприятно", – откровенничает знаменитость.
Своими переживаниями светская львица поделилась в очередном выпуске шоу "Осторожно, Собчак!", выложенном на ее ютуб-канале.
Кстати, режиссером сериала "Псих" выступил Федор Бондарчук, а сценарий к телепроекту написала его молодая супруга Паулина Андреева.
А недавно Ксения Собчак довела Наташу Королеву до слез словами о близком человеке.
Певице пришлось вспомнить о смерти своей бабушки.
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