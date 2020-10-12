"150 тысяч - это нормально": Поргина возмущена скандалом вокруг ее пенсии

"150 тысяч - это нормально": Поргина возмущена скандалом вокруг ее пенсии
Людмила Поргина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса одобрила идею Никаса Сафронова назначить ей выплату в солидном размере

Инициатива назначить Людмиле Поргиной пенсию в размере 150 тысяч рублей, которая прозвучала из уст художника Никаса Сафронова, шокировала общественность. Многие посчитали, что вдова Николая Караченцова не заслуживает получать ежемесячную выплату от государства даже в размере 50 тысяч рублей. Однако сама актриса придерживается другой точки зрения. 

Поргина уверяет, что 150 тысяч – это "нормальная" пенсия. 

"С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу", – считает вдова Николая Караченцова. 

Людмила Андреевна уверяет, что она усердно работала с утра до ночи, объехала всю страну и месяцами не бывала дома, поэтому такая пенсия будет вполне заслуженной, пишет "Собеседник.ру". 

Музыкальный критик Сергей Соседов также уверен, что в подобной пенсии нет ничего такого, а артистка заслужила это своим трудом. Он призвал критиков оставить актрису в покое и назвал происходящее в Интернете "чушью собачьей", а самой знаменитости посоветовал не обращать внимания на критику злопыхателей. 

Напомним, что ранее скандально известная блогерша Лена Миро раскритиковала вдову Караченцова за звание заслуженной артистки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А мне чернобыльцу доплата на питание в 250рб не слишком высока?????????????????????????
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