Актриса одобрила идею Никаса Сафронова назначить ей выплату в солидном размере

Инициатива назначить Людмиле Поргиной пенсию в размере 150 тысяч рублей, которая прозвучала из уст художника Никаса Сафронова, шокировала общественность. Многие посчитали, что вдова Николая Караченцова не заслуживает получать ежемесячную выплату от государства даже в размере 50 тысяч рублей. Однако сама актриса придерживается другой точки зрения.

Поргина уверяет, что 150 тысяч – это "нормальная" пенсия.

"С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу", – считает вдова Николая Караченцова.

Людмила Андреевна уверяет, что она усердно работала с утра до ночи, объехала всю страну и месяцами не бывала дома, поэтому такая пенсия будет вполне заслуженной, пишет "Собеседник.ру".

Музыкальный критик Сергей Соседов также уверен, что в подобной пенсии нет ничего такого, а артистка заслужила это своим трудом. Он призвал критиков оставить актрису в покое и назвал происходящее в Интернете "чушью собачьей", а самой знаменитости посоветовал не обращать внимания на критику злопыхателей.

Напомним, что ранее скандально известная блогерша Лена Миро раскритиковала вдову Караченцова за звание заслуженной артистки.