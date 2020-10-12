Интрижка на стороне и проблемы со здоровьем: как сейчас живет Александр Збруев

Интрижка на стороне и проблемы со здоровьем: как сейчас живет Александр Збруев
Александр Збруев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на все перипетии, знаменитости удалось сохранить брак

Легендарный советский и российский актер Александр Збруев все реже появляется на телеэкранах. Почтенный возраст берет свое, однако еще в прошлом году разменявший девятый десяток артист снялся в скандальном сериале Константина Богомолова "Содержанки".

При этом за спиной выдающегося актера и кумира миллионов более 60 работ в кино. Российскому зрителю он больше всего запомнился ролями в культовом фильме "Большая перемена", мелодраме "Одинокая женщина желает познакомиться" и других.

За свою жизнь Александр Викторович успел дважды жениться. Первый брак он заключил еще в студенчестве – сразу после школы женился на артистке Валентине Малявиной. Однако, не прошло и четырех лет, как супруги разбежались. После этого Збруев нашел свою любимую и единственную – артист более полувека счастлив в браке с коллегой по актерскому цеху Людмилой Савельевой. Многие зрители помнят ее по роли Наташи Ростовой в киноленте "Война и мир".  

В этом союзе у артистов родилась наследница Наталья. К сожалению, ей не удалось построить собственную семью, поэтому она проживает вместе с пожилыми родителями. Кстати, Наталья не единственная дочь Збруева. В 1993 г. актер оступился и позволил себе роман на стороне.  Результатом вспыхнувшей между ним и артисткой Еленой Шаниной страсти стало появление на свет Татьяны. Однако, супругам удалось пережить эту историю и избежать развод.

Уже несколько лет ходят слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Александра Викторовича. Предполагали даже, что артист болен раком. Однако, по данным "Комсомольской правды", знаменитость страдает от болезни, связанной с сосудами.

Ранее стало известно, как сложилась судьба актера-детдомовца из фильма "Уроки французского".

Ольга ФЕДОРОВА

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