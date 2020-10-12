Экс-домработница рассказала, что Дрожжина и ее супруг часто обманывали стариков и пьяниц

В актерской тусовке разгорелся очередной скандал. В его центре оказались вдова Алексея Баталова, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Гитана Леонтенко уверяет, что звездная пара обманом забрала у нее квартиру.

Цивин и Дрожжина обманом заставили вдову, которая сейчас осталась одна с дочкой, болеющей ДЦП, подписать документы, согласно которым Гитана Аркадьевна передала супругам квартиру Баталова. Дочка актера во время программы "Прямой эфир" рассказала, что ее мама не знала, какие документы она подписывает.

Экс-домработница звезды "Интердевочка" рассказала, что это не первый раз, когда актриса получает квартиры таким образом.

"При мне они отжимали квартиры у старушек, у пьяниц и неадекватных людей. Это я все слышала. Мало того, что я видела и еще мне сама Наташа об этом говорила", – рассказала Татьяна Савенкова.

Своих потенциальных жертв супруги находили в Доме кино, куда они специально ездили, чтобы познакомиться с актерами. "У народного артиста отжать квартиру – это уже патологическая жадность", – подытожила помощница по хозяйству.

Ранее стало известно, что вдова Баталова чуть не выдала больную ДЦП дочь замуж по расчету.