Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
В актерской тусовке разгорелся очередной скандал. В его центре оказались вдова Алексея Баталова, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Гитана Леонтенко уверяет, что звездная пара обманом забрала у нее квартиру.
Цивин и Дрожжина обманом заставили вдову, которая сейчас осталась одна с дочкой, болеющей ДЦП, подписать документы, согласно которым Гитана Аркадьевна передала супругам квартиру Баталова. Дочка актера во время программы "Прямой эфир" рассказала, что ее мама не знала, какие документы она подписывает.
Экс-домработница звезды "Интердевочка" рассказала, что это не первый раз, когда актриса получает квартиры таким образом.
"При мне они отжимали квартиры у старушек, у пьяниц и неадекватных людей. Это я все слышала. Мало того, что я видела и еще мне сама Наташа об этом говорила", – рассказала Татьяна Савенкова.
Своих потенциальных жертв супруги находили в Доме кино, куда они специально ездили, чтобы познакомиться с актерами. "У народного артиста отжать квартиру – это уже патологическая жадность", – подытожила помощница по хозяйству.
Ранее стало известно, что вдова Баталова чуть не выдала больную ДЦП дочь замуж по расчету.
Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"