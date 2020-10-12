Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Прохор Шаляпин разместил на своей странице в "Инстаграм" новый пост. На это раз певец решил поделиться со своей многотысячной аудиторией размышлениями на тему искренней любви.
В микроблоге артист опубликовал свежую фотографию. Прохор предстал перед публикой в черном блестящем пиджаке и белоснежной рубашке. На воротничке знаменитости красуется необычный бант, украшенный внушительной брошью. Публикацию артист сопроводил стихами о романтических чувствах. В лирическом произведении автор призывает читателей жениться только по любви.
"Не женитесь никогда без любви, Никогда не женитесь от боли. Не садитесь к чужим в корабли Против сердца, против вашей воли", – такими строчками поделился с подписчиками Прохор.
Однако далеко не все прониклись философскими размышлениями популярного исполнителя.
"А сам, Проша, женился без любви на старухах", – едко заметил один из пользователей Сети.
Впрочем, большинство фанатов Шаляпина все свое внимание обратили на внешний вид звезды и его обаятельный образ.
"Сразу видно породу! Голубая кровь!", "Прохор! Ты талантливый и очень умный парень!", "Король", "Красавец", – восхищаются поклонники.
Кстати, совсем недавно бросивший миллионершу Шаляпин появился в ресторане с новой спутницей. Артист провел время с 56-летней Жанной Эппле.
Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"