Над Шаляпиным поиздевались за "любовь к старухам"

Над Шаляпиным поиздевались за "любовь к старухам"
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые заметили фальшь в мыслях артиста по поводу женитьбы

Прохор Шаляпин разместил на своей странице в "Инстаграм" новый пост. На это раз певец решил поделиться со своей многотысячной аудиторией размышлениями на тему искренней любви.

В микроблоге артист опубликовал свежую фотографию. Прохор предстал перед публикой в черном блестящем пиджаке и белоснежной рубашке. На воротничке знаменитости красуется необычный бант, украшенный внушительной брошью. Публикацию артист сопроводил стихами о романтических чувствах. В лирическом произведении автор призывает читателей жениться только по любви.

"Не женитесь никогда без любви, Никогда не женитесь от боли. Не садитесь к чужим в корабли Против сердца, против вашей воли", – такими строчками поделился с подписчиками Прохор.

Однако далеко не все прониклись философскими размышлениями популярного исполнителя.  

"А сам, Проша, женился без любви на старухах", – едко заметил один из пользователей Сети.

Впрочем, большинство фанатов Шаляпина все свое внимание обратили на внешний вид звезды и его обаятельный образ.

"Сразу видно породу! Голубая кровь!", "Прохор! Ты талантливый и очень умный парень!", "Король", "Красавец", – восхищаются поклонники.


Кстати, совсем недавно бросивший миллионершу Шаляпин появился в ресторане с новой спутницей. Артист провел время с 56-летней Жанной Эппле.

Ольга ФЕДОРОВА

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