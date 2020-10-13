Продюсеры отказываются звать Володину на "Давай поженимся": астролог готовит ответ

Продюсеры отказываются звать Володину на "Давай поженимся": астролог готовит ответ
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Возвращаться в шоу она не намерена

Уже около полугода Василиса Володина не появляется на шоу "Давай поженимся". Дело в том, что знаменитый астролог боится коронавируса, поэтому предпочитает сидеть дома. Отмечается, что телезвезда ушла в неоплачиваемый отпуск.

Некоторые поклонники шоу были разочарованы тем, что из программы исчезли традиционные астрологические прогнозы от Володиной. На инстаграм-странице эксперта до сих пор появляются комментарии в духе "Без вас стало неинтересно смотреть передачу".

На один из таких комментариев Василиса решила ответить.

"Может быть, откроем мою личную "Давай поженимся"?" – написала она, чем вселила надежду в своих подписчиков.

Один из пользователей Сети предложил альтернативный вариант – чтобы во время эфира шоу Володина подключалась по видеосвязи и давала свой прогноз участнику. На это астролог ответила, что была бы не против, однако идея не рассматривается продюсерами программы, передает "Комсомольская правда". 

Некоторые комментаторы начали упрекать Володину в том, что она оставила Ларису Гузееву и Розу Сябитову в непростой момент. Но, по мнению Василисы, ничего геройского в решении своих коллег она не видит.

Переживать за астролога не стоит – несмотря на отказ от участия в популярной передаче, эксперт имеет высокий заработок. Например, стало известно, что за одну консультацию по поводу отношений Володина берет от 70 до 150 тысяч рублей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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