Не хочет работать рядом со лжецами: друг рассказал об уходе Жванецкого со сцены

Не хочет работать рядом со лжецами: друг рассказал об уходе Жванецкого со сцены
Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист всегда смело высказывался о происходящем в России

Андрей Бильжо высказался по поводу того, что Михаил Жванецкий покидает сцену и телевидение. Художник-карикатурист отметил, что он уважает решение юмориста уйти на покой.

По словам Бильжо, за всю жизнь у Михаила Михайловича было множество выступлений. Поэтому вполне логично, что сейчас 86-летний артист хочет проводить время с семьей.

Андрей Георгиевич выразил свое мнение по поводу программы "Дежурный по стране", которую Жванецкий вел около семнадцати лет. Там юморист достаточно резко высказывался о происходящих в стране событиях. Бильжо отметил, что его всегда поражала смелость артиста.

Он предположил, что представители власти попросту побаивались Михаила Михайловича, поэтому никто не осмеливался делать замечания остроумному писателю-сатирику, передает "Собеседник".

Также художник-карикатурист поделился собственной версией насчет ухода Жванецкого.

"У меня есть подозрение, что это его объявление об уходе еще и с телевидения связано с тем, что не хочет он больше быть рядом с теми людьми, кто сейчас врет с экрана" – заявил он.

Напомним, новость о том, что Михаил Жванецкий покидает сцену, появилась в начале октября. Представитель юмориста Олег Сташкевич передал, что концертная деятельность артиста прекращена, а его передача больше не выйдет в эфир. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Zenit
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Я вспоминаю интервью, кажется в 2002 году, которое давал Жванецкий журналисту ТВ. Он говорил, что всегда боялся партийных бонз в советские времена и никогда их не критиковал. Да и сейчас побаиваюсь демократов говорил он тогда. А потом он осмелел, но правда не настолько, чтобы уж очень.Но наш, российский извращенный ум понимал не только прямые выражения, но и полутона и полунамёки в его выступлениях. А может мы сами додумывали то, что нам было близко? Но нам его выступления нравились. Вот только делать из Михал Михалыча смелого и резкого это Бильжо поторопился. Лет через тридцать будет можно:)
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