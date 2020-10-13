Юморист всегда смело высказывался о происходящем в России

Андрей Бильжо высказался по поводу того, что Михаил Жванецкий покидает сцену и телевидение. Художник-карикатурист отметил, что он уважает решение юмориста уйти на покой.

По словам Бильжо, за всю жизнь у Михаила Михайловича было множество выступлений. Поэтому вполне логично, что сейчас 86-летний артист хочет проводить время с семьей.

Андрей Георгиевич выразил свое мнение по поводу программы "Дежурный по стране", которую Жванецкий вел около семнадцати лет. Там юморист достаточно резко высказывался о происходящих в стране событиях. Бильжо отметил, что его всегда поражала смелость артиста.

Он предположил, что представители власти попросту побаивались Михаила Михайловича, поэтому никто не осмеливался делать замечания остроумному писателю-сатирику, передает "Собеседник".

Также художник-карикатурист поделился собственной версией насчет ухода Жванецкого.

"У меня есть подозрение, что это его объявление об уходе еще и с телевидения связано с тем, что не хочет он больше быть рядом с теми людьми, кто сейчас врет с экрана" – заявил он.

Напомним, новость о том, что Михаил Жванецкий покидает сцену, появилась в начале октября. Представитель юмориста Олег Сташкевич передал, что концертная деятельность артиста прекращена, а его передача больше не выйдет в эфир.

