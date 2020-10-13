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Неожиданная смерть Софии Конкиной, скончавшейся в конце сентября, до сих пор обрастает новыми слухами. Не так давно в СМИ появилась переписка умершей с ее избранником Михаилом Серовым – судя по содержанию, отношения возлюбленных были далеки от идеальных.
Мужчина неоднократно обвинял Софию в неумении жить по средствам и пристрастию к горячительным напиткам. Та в ответ заявляла, что Михаил сильно на нее давит и ведет себя неадекватно.
Сам Серов заявил, что когда-то был уверен в своей любви к умершей, и, уж конечно, тоскует по ней. Однако после ее смерти стало раскрываться множество неприятностей: будто бы она имела связи с кем-то на стороне и говорила за его спиной гадости.
"Какая тут любовь?" – заявил Серов в эфире телепередачи "Пусть говорят".
Михаил уверен, что Софию сгубил алкоголь – она, с его слов, и раньше не контролировала себя в спиртном, а в тот роковой день взяла из дома вино, оприходовала бутылку еще по дороге в спортзал, а затем зашла в магазин за еще одной бутылкой.
Тем не менее, хозяйка квартиры, в которой проживала пара, заявила, что первую бутылку нашла еще дома и отдала полиции.
Ранее адвокат семьи Конкиных заявила, что у пары был разлад до трагедии – юрист Юлия Нитченко сообщила, что никакой интимной жизни у покойной с избранником не было.
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