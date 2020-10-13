"Никого так не любила": Гузеева тяжело переживает семейную трагедию

"Никого так не любила": Гузеева тяжело переживает семейную трагедию
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" потеряла близкого человека

Два года назад скончалась мать Ларисы Гузеевой. Артистка до сих пор не может оправиться после трагедии. В соцсетях она трогательно обратилась к Альбине Андреевне.

Ведущая "Давай поженимся" опубликовала архивные черно-белые снимки. "Мой Ангел!" – именно так Гузеева всегда пишет о родительнице. Звезда поделилась своими чувствами в "Инстаграм", заранее закрыв комментарии:

"Никого так не любила. Спасибо. Прости".

Лариса Гузеева была в близких отношениях с матерью, поэтому случившаяся в 2018 г. трагедия сильно ударила по артистке. Ведущая признавалась, что пережила настоящий ад, ведь со смертью самого близкого человека ничто нельзя сравнить.

Во время болезни Альбины Андреевны артистка отказывалась от участия в новых проектах, а на съемки "Давай поженимся" ездила, сдерживая слезы. "Пока я там Петрушкой прикидывалась, надо было просто держать маму за руки... Вот это был ужас", – цитирует Гузееву "Комсомольская правда".

Ранее дочь Ларисы Гузеевой ответила на вопросы о свадьбе.

Карина СИРАЗОВА

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