Боярский ошарашил своим заявлением о карантине в России

Боярский ошарашил своим заявлением о карантине в России
Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер не желает выступать на концертах и сниматься в кино

Российский актер Михаил Боярский заявил, что желает наступления второго карантина в стране. Артист признался, что таким образом может больше времени проводить с семьей.

По словам Боярского, пандемия подарила ему возможность общаться с внуками. А больше, признался актер, ему ничего и не нужно.

"Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься – я им буду только благодарен", –   cообщил музыкант в интервью News.ru.

Не так давно артист признался, что ему пришлось сдать тест на COVID-19 после выступления на одном из концертов, после которого заразились несколько его коллег. Боярский поведал, что приехал в больницу, так как узнал о том, что "там какие-то проблемы". К счастью, результат у знаменитости оказался отрицательным.

Не так давно со звездой "Мушкетеров" произошел неприятный случай: он упал в обморок прямо в кабинете терапевта в одном из медучреждений. Оказалось, что во время врачебного осмотра медик достаточно сильно надавил своими руками на лимфоузлы пациента, из-за чего, вероятно, у артиста сильно повысилось давление.

Егор МАЛКОВ

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