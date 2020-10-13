Спортсменка не смогла справиться с эмоциями перед президентом

Елена Исинбаева стала новой гостью популярного юмористического шоу "Вечерний Ургант". Там спортсменка объяснила причины случившегося с ней на заседания Совета по развитию физической культуры и спорта казуса, а также рассказала о просьбе к Владимиру Путину.

Напомним, недавно в Сеть попало видео выступления Елены Исинбаевой перед президентом РФ, где спортсменка из-за волнения запуталась в собственных выражениях. Знаменитая прыгунья с шестом высказалась в свое оправдание.

"Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова путаются" – отметила она.

На заседания Совета по развитию физической культуры и спорта обсуждалась концепция развития спорта в России до 2030 года. Каждый из присутствующих имел возможность предложить свои идеи. Елена Исинбаева тоже не осталась в стороне.

Спортсменка рассказала Ивану Урганту, как она попросила у Владимира Путина 15 миллионов рублей из внебюджетных средств. Двукратная олимпийская чемпионка объяснила, что эти деньги нужны на оцифровку студенческого спорта.

Суть идеи Исинбаевой заключается в том, чтобы с помощью специальной системы посчитать количество студентов, которые вовлечены в спорт.

Ранее стало известно о том, что Елена Исинбаева высказалась по поводу отдыха в Сочи. Спортсменка осталась недовольна российским курортом.