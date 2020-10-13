Прилучный показал изувеченное лицо после едких замечаний Соседова

Прилучный показал изувеченное лицо после едких замечаний Соседова
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер решить пошутить на счет своего внешнего вида

На инстаграм-странице Павла Прилучного появился снимок, который не на шутку напугал некоторых пользователей Сети. Однако сам актер отнесся к этому с юмором.

В "сторис" звезда сериала "Мажор" выложил фотографию своего разбитого лица. Можно заметить, что у Прилучного рассечены висок и переносица, а скулы покрывают гематомы. Павел выглядит очень серьезным и сосредоточенным.

"Походу, аллергия какая-то" – подписал снимок актер.

Напомним, на данный момент Прилучный снимается в сериале "В клетке", где он исполняет роль бойца ММА. Можно предположить, что окровавленное лицо актера – это дело рук умелых визажистов, стремящихся передать суть смешанных боевых искусств.

В последнее время Павел все чаще уходит с головой в работу. В инстаграм-аккаунте "мажора" периодически появляются фотографии со съемок сериала. Так, недавно Прилучный похвастался своей боевой формой. Артист опубликовал снимок, на котором он стоит внутри октагона с оголенным торсом.

Ранее появилась информация о том, что Прилучный продает загородный дом, в котором он жил с бывшей женой Агатой Муцениеце. За коттедж артист попросил 200 миллионов рублей. Эта новость шокировала известного критика Сергея Соседова. Он нелестно высказался об актере и отметил, что Павел не заслуживает высоких гонораров. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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