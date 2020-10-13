Смертельная инфекция прервала 30-летнюю дружбу

Ушли из жизни близкие Александру Пескову люди. Музыканты Ольга Донская и Вадим Анисимов скончались от коронавируса с разрывом всего в девять дней. Подробностями трагедии поделился артист в соцсетях.

Песков опубликовал серию совместных снимков в "Инстаграм" и посвятил артистам стихотворение. Пародист поблагодарил Донскую и Анисимова за то, что они были рядом все эти годы:

"Тридцать лет дружбы и неожиданная боль в сердце".

В комментариях Песков пояснил, что певица умерла вчера, 12 октября. Ее супруг, который также был музыкантом, ушел из жизни за девять дней до этого. Обоим было по 57 лет.

Причиной трагедии, по словам пародиста, стал коронавирус. "Берегите себя... Пожалуйста", – обратился убитый горем артист к подписчикам.

В комментариях выразили соболезнования Пескову и семье музыкантов. Некоторые были лично знакомы с Анисимовым и Донской. "Просто невозможно принять. Очень светлый и душевный человек", "Замечательный педагог и просто хороший человек.... Соболезную", – написали подписчики.

Ранее Песков столкнулся со смертью еще одного близкого человека.