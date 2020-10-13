Что стало с сыгравшей роль первой возлюбленной Саши Белого актрисой

Что стало с сыгравшей роль первой возлюбленной Саши Белого актрисой
Наталья Панова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка продолжает играть в кино и увлекается психологией

Наталья Панова сыграла небольшую, но очень важную роль в культовом сериале "Бригада", который вышел на экраны в 2002 году. Именно из-за неверности Лены Елисеевой происходит конфликт Саши Белого с главным антагонистом – роль принесла актрисе широкую известность. Как выглядит и чем сейчас занимается артистка – в материале "Утро.ру".

После съемок в "Бригаде" Панову стали активно приглашать в другие проекты. Сейчас на счету актрисы более 30 ролей в кино и сериалах. Звезду можно увидеть в таких популярных картинах, как "Дальнобойщики", "Счастливы вместе", "Обручальное кольцо" и "Курсанты". Помимо съемок Панова также увлекается психологией и занимается постановкой публичных выступлений.

"В институте меня не учили, как сниматься в кино; видимо, подразумевалось, что по умолчанию я это умею. Учиться пришлось непосредственно на съёмочной площадке",

вспоминала Панова о начале своей карьеры в "Инстаграм". А вот о личной жизни кинозвезды ничего не известно – отношения актриса держит в тайне от публики.

Ранее Екатерина Гусева, сыгравшая невесту Саши Белого, рассказала, почему долгое время отказывалась от совместных съемок с Сергеем Безруковым.

Карина СИРАЗОВА

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