Страдающую от болезни звезду 1990-х пришлось госпитализировать на вертолете

Страдающую от болезни звезду 1990-х пришлось госпитализировать на вертолете
Светлана Владимирская. Фото Виталия Иванова (ИТАР - ТАСС)
Артистка состояла в скандальной общине Виссариона

У Светланы Владимирской обнаружили коронавирусную пневмонию. Исполнительницу хита "Мальчик мой" доставили из общины Виссариона, расположенной в сибирской тайге, в Красноярск.

Отмечается, что Владимирскую забрала санитарная авиация. До этого звезда 90-х находилась в местном медицинском учреждении на территории поселения "Город Солнц".

На данный момент нет никакой информации относительно состояния артистки. Также неизвестно, в какой из больниц Красноярска она находится.

Светлана Владимирская состоит в общине Виссариона с конца 90-х годов. Вместе с семьей артистка переехала на юг Красноярского края, в Курагинский район. Несколько лет певица не появлялась на сцене, чем расстраивала своих многочисленных поклонников. И лишь в 2004 году она вернулась с новыми версиями собственных песен, уже ставших хитами.

Сообщается, что в общине певица руководит хором при храме, а также владеет кафе и продуктовым магазином, передает "Комсомольская Правда".

Напомним, у Светланы имеется четверо детей. Три дочери – Мария, Анастасия и Дарья, появились в браке певицы с продюсером Марком Большим. Сын Артур родился от третьего супруга Владимирской – художника Евгения Корнильцева-Быстринского. По некоторым данным, сейчас артистка живет вместе с неким Владимиром. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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