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У Светланы Владимирской обнаружили коронавирусную пневмонию. Исполнительницу хита "Мальчик мой" доставили из общины Виссариона, расположенной в сибирской тайге, в Красноярск.
Отмечается, что Владимирскую забрала санитарная авиация. До этого звезда 90-х находилась в местном медицинском учреждении на территории поселения "Город Солнц".
На данный момент нет никакой информации относительно состояния артистки. Также неизвестно, в какой из больниц Красноярска она находится.
Светлана Владимирская состоит в общине Виссариона с конца 90-х годов. Вместе с семьей артистка переехала на юг Красноярского края, в Курагинский район. Несколько лет певица не появлялась на сцене, чем расстраивала своих многочисленных поклонников. И лишь в 2004 году она вернулась с новыми версиями собственных песен, уже ставших хитами.
Сообщается, что в общине певица руководит хором при храме, а также владеет кафе и продуктовым магазином, передает "Комсомольская Правда".
Напомним, у Светланы имеется четверо детей. Три дочери – Мария, Анастасия и Дарья, появились в браке певицы с продюсером Марком Большим. Сын Артур родился от третьего супруга Владимирской – художника Евгения Корнильцева-Быстринского. По некоторым данным, сейчас артистка живет вместе с неким Владимиром.
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