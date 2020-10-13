Деньги закончились: Лопырева оказалась на грани развода - СМИ

Деньги закончились: Лопырева оказалась на грани развода - СМИ
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семья модели переживает финансовый кризис

Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились чуть меньше года назад, но по слухам, в паре уже начались проблемы. Как стало известно СМИ, супруги оказались на грани развода из-за финансовых трудностей.

Отношения "Мисс России – 2003" и бизнесмена изначально вызывали сомнения в звездных кругах. Сначала Лопыреву критиковали за то, что она увела Булатова из семьи – его жена на тот момент была беременна, а после обвинили модель в браке по расчету.

Знакомые еще в прошлом году говорили, что миллионы на счету бизнесмена принадлежат семье его бывшей. "Инсайдеры дают паре год – с того момента, как Вика окончательно поймет, что денег там нет", – говорила Ксения Собчак.

Как отметили СМИ, похоже финансовое положение Булатова действительно оставляет желать лучшего. По слухам, бизнесмен влез в долги.

"У возлюбленного Виктории Лопыревой деньги если и были, то закончились СОВСЕМ: он в долгах",

пишет телеграм-канал "Антиглянец". Вероятно, модель даже близка к разрыву с супругом, передает "7 дней".

На это указывает и то, что звезда больше месяца не публиковала фото с мужем, хотя семейными снимками прежде делилась регулярно. Так, недавно Лопырева показала кадр с сыном Марком Лионелем – сейчас они вместе отдыхают в Турции.

Слухи о разводе сама Лопырева пока никак не прокомментировала.

Ранее Виктория Лопырева похвасталась фигурой в коротких шортах.

Карина СИРАЗОВА

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