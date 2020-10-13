Телезвезда позировала после водных процедур

Анфиса Чехова вновь проводит время в санатории Краснодарского края, где отдыхала этим летом. Телеведущая не только наслаждается прогулками по Сочи, но и занимается оздоровительными процедурами. Артистка опубликовала серию пикантных фото из хамама в "Инстаграм".

Звезда рассказала, что весь день посвятила массажу и флоатингу – особой процедуре, благодаря которой можно почувствовать себя в невесомости. Кроме того, Чехова решила привезти в санаторий и маму, чтобы та тоже хорошо провела время.

Сама же телезвезда устроила в хамаме необычную и смелую фотосессию. Артистка позировала в изумрудном купальнике с глубоким вырезом, прижавшись к запотевшему стеклу. Откровенные кадры произвели фурор.

"Сногсшибательно!", "Надо было обнаженной вот тогда было как в хамаме", "Шикарная женщина", "Вы прекрасны",

– написали Чеховой в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее телеведущая отдыхала в Турции. Там Чехова снялась в мраморной ванне в одних трусах.