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Анфиса Чехова вновь проводит время в санатории Краснодарского края, где отдыхала этим летом. Телеведущая не только наслаждается прогулками по Сочи, но и занимается оздоровительными процедурами. Артистка опубликовала серию пикантных фото из хамама в "Инстаграм".
Звезда рассказала, что весь день посвятила массажу и флоатингу – особой процедуре, благодаря которой можно почувствовать себя в невесомости. Кроме того, Чехова решила привезти в санаторий и маму, чтобы та тоже хорошо провела время.
Сама же телезвезда устроила в хамаме необычную и смелую фотосессию. Артистка позировала в изумрудном купальнике с глубоким вырезом, прижавшись к запотевшему стеклу. Откровенные кадры произвели фурор.
"Сногсшибательно!", "Надо было обнаженной вот тогда было как в хамаме", "Шикарная женщина", "Вы прекрасны",
– написали Чеховой в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее телеведущая отдыхала в Турции. Там Чехова снялась в мраморной ванне в одних трусах.
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