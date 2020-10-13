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Наталья Подольская вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым побывала на передаче "Судьба человека". Там певица откровенно рассказала о сложном периоде в отношениях с музыкантом.
Знакомство Подольской и Преснякова произошло в 2005 году. Артистка влюбилась в талантливого композитора. Между ними пробежала искра, переросшая в настоящие чувства. Однако она не предполагала, что в то время Владимир еще был женат на модельере Лене Ленской.
Когда Наталья узнала о семейном положении возлюбленного, то была шокирована. Певица приняла решение разорвать отношения, так как ее пугала перспектива стать разлучницей. После в жизни Подольской начался крайне сложный период – она впала в депрессию.
"Мне было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала" – поделилась она.
Артистка не понимала, как можно было скрыть от нее факт наличия супруги. Сам Пресняков позже объяснил, что они с женой тогда находились на стадии развода.
В конечном итоге Наталье и Владимиру удалось сохранить отношения. Артисты состоят в счастливом браке уже десять лет. В 2015 году у пары родился сын Артемий. В скором времени певица подарит мужу второго ребенка.
Ранее стало известно о том, что Подольская шокировала поклонников неожиданной фотографией.
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