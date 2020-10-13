Известный эрудит рассказал, что некоторые телеканалы заинтересованы в "клубничке"

Известный публицист и политолог Анатолий Вассерман объяснил свое появление в нижнем белье в одной из телепередач. Он заявил, что комфорт во время работы имеет для него огромное значение.

Вассерман признался, что на его рабочем месте расположено довольно много оборудования – когда оно включается, публицисту становится жарко. Нередко он и сам выходит встречать гостей в таком виде. У многих телерепортеров, правда, хватает чувства этики, чтобы не демонстрировать зрителям столь откровенные кадры.

"А товарищи из НТВ оказались, мягко говоря, заинтересованы в "клубничке", – поведал публицист.

Политолог не видит в своей фигуре причин для столь повышенного ажиотажа в медиа. Однако, показанные кадры вовсе его не расстроили – Вассерман не возражает против таких демонстраций, так как вряд ли его фигура кого-то побеспокоит, о чем он заявил в интервью "Политике Сегодня".

Также эксперт отметил, что стремление телеканала НТВ к "жареным кадрам" относится больше к "их несчастью", чем его собственным проблемам. Впрочем, политолог не исключает дальнейшего сотрудничества с каналом.

Об откровенном появлении известного телеэрудита в трусах перед камерой стало известно недавно. Тогда репортеры отправились брать интервью к Вассерману у него дома. Публицисту также пришлось отвечать на странные вопросы интервьюера о смерти.