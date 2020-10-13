Певица снялась в обнимку с известной юмористкой

Любовь Успенская показала фотографии со съемок программы. Певица познакомилась с Мариной Федункив – звезды сделали совместный кадр в гримерке. Однако снимок подписчиков "королевы шансона" неприятно удивил.

Успенская и Федункив позировали в обнимку на фоне зеркала и небольшого стола. Звезда Comedy Woman предстала в ярко-желтых брюках и полосатой рубашке. На певице же было обтягивающее мини-платье красного цвета. Артистка поделилась:

"Сегодня на съемке состоялось еще одно приятное знакомство!"

В комментариях отметили, что голова Успенской выглядит больше тела: при такой стройной фигуре лицо певицы кажется опухшим. Также звезду вновь стали критиковать за косметические процедуры, которыми она якобы злоупотребляет:

"Зрелище не для для слабонервных", "Бедное тело без головы", "Жесть!", "Как же пошло", "Как мумия из воска".

А вот поклонники Успенской не стали ругать ее за внешний вид. "Королеву шансона" похвалили за умение держать себя в форме, а также вспомнили о ее творческих заслугах: "Хороши девчата", "Любонька вы все прекраснее и прекраснее", "Обожаю ваше творчество", "Две креативные красотки!"

Ранее в Сети принялись обсуждать смерть Любови Успенской.