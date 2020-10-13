Высоцкая поделилась редкой фотографией с младшим сыном

Высоцкая поделилась редкой фотографией с младшим сыном
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Семейный снимок был сделан три года назад

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, несмотря на большую разницу в возрасте, вместе уже больше 20 лет. Звездные супруги воспитывают двоих детей – Марию и Петра, а также много путешествуют. Архивное фото с наследником показала телеведущая.

Артистка в Инстаграм-историях опубликовала серию кадров, сделанных ровно три года назад на отдыхе. Высоцкая сняла супруга – на фото он сидит на стуле и сосредоточенно смотрит в сторону. Также ведущая "Едим Дома!" поделилась кадром, который сделал сын Юлии. Петр запечатлел себя вместе с мамой, радостно улыбавшейся на фоне. На тот момент мальчику было 14 лет.

Скриншот instagram.com/stories/juliavysotskayaofficial

Сейчас сыну Кончаловского 17 лет и, как отмечают СМИ, юноша вырос настоящим красавцем. Месяц назад наследник появился на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Режиссер представил свой новый фильм "Дорогие товарищи" о событиях в Новочеркасске в 1962 года. Главную роль, кстати, исполнила Высоцкая.

А недавно телеведущая наехала на владельцев домашних животных.

Карина СИРАЗОВА

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