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Ксения Собчак на своей странице в "Инстаграм" поделилась с поклонниками фотографиями нового дома. Строительство коттеджа подходит к завершению.
Трехэтажный дом отделан светлой древесиной – финской сосной, и натуральным камнем. В глаза сразу же бросаются большие панорамные окна.
Отмечается, что в коттедже имеется цокольный этаж. Внутри особняка будет находиться собственный бассейн.
"Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке" – написала радостная телеведущая.
Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида "семейного гнездышка" Собчак и Богомолова. Многие отметили тот факт, что скандально-известный блогер решила отказаться от помпезности и выбрала более сдержанный стиль.
"Очень стильно, экологично и красиво!", "Крутой проект", "Современно и со вкусом!", "Уютно" – отметили восхищенные комментаторы.
По некоторым данным, стоимость особняка составляет около сорока миллионов рублей, передает "Телепрограмма".
Напомним, в 2019 году Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли громкую свадьбу. Предыдущим супругом известной блондинки был Максим Виторган.
Ранее стало известно, что Собчак застала Богомолова с другой женщиной – партнершей по сериалу "Псих". Телезвезду обуяла ревность даже несмотря на то, что все это было постановкой.
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