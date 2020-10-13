Телезвезда ждет не дождется новоселья

Ксения Собчак на своей странице в "Инстаграм" поделилась с поклонниками фотографиями нового дома. Строительство коттеджа подходит к завершению.

Трехэтажный дом отделан светлой древесиной – финской сосной, и натуральным камнем. В глаза сразу же бросаются большие панорамные окна.

Отмечается, что в коттедже имеется цокольный этаж. Внутри особняка будет находиться собственный бассейн.

"Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке" – написала радостная телеведущая.

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида "семейного гнездышка" Собчак и Богомолова. Многие отметили тот факт, что скандально-известный блогер решила отказаться от помпезности и выбрала более сдержанный стиль.

"Очень стильно, экологично и красиво!", "Крутой проект", "Современно и со вкусом!", "Уютно" – отметили восхищенные комментаторы.

По некоторым данным, стоимость особняка составляет около сорока миллионов рублей, передает "Телепрограмма".

Напомним, в 2019 году Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли громкую свадьбу. Предыдущим супругом известной блондинки был Максим Виторган.

Ранее стало известно, что Собчак застала Богомолова с другой женщиной – партнершей по сериалу "Псих". Телезвезду обуяла ревность даже несмотря на то, что все это было постановкой.