Мужчина считает, что знаменитости выставляют себя с нелицеприятной стороны

Лука Сафронов-Затравкин осудил российских звезд за их публикации в "Инстаграм". По словам музыканта, на сегодняшний день многие артисты без зазрения совести показывают поклонникам свои грехи.

Сын известного художника Никаса Сафронова отметил, что социальные сети – это некое подобие зеркала, в котором отражаются все качества человека.

"Не знаю, почему, но темное преобладает" – высказался пианист.

Опубликованные звездами фотографии то и дело демонстрируют чревоугодие, тщеславие, зависть, жадность, а также низменность желаний. Всего этого давно перестали стесняться, передает слова музыканта "Пятый канал".

Лука объяснил, что таким образом простые люди попадают в ловушку, очаровываясь грехами. Смотря на своих кумиров, они начинают придерживаться той же позиции, не боясь показывать свои темные стороны.

Сафронов-Затравкин заявил – нехорошему человеку стоит воздержаться от частого демонстрирования своей жизни в соцсетях.

"Лучше выложить меньше постов, но более сосредоточенных, но более идеологически правильных. Некая самоцензура должна присутствовать" – подытожил музыкант.

Ранее стало известно о том, что наследник известного художника получил серьезные травмы. 30-летний Лука неудачно прыгнул в детский бассейн во время отдыха в Турции.